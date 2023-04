Pino Scotto torna con “Live ‘N Bad” (Di sabato 1 aprile 2023) MILANO – Da venerdì 14 aprile sarà disponibile sia in formato fisico (digipack con poster) che digitale su tutte le piattaforme di download/digital streaming “Live ‘N Bad” (Nadir Music), il nuovo Live album del carismatico rocker Pino Scotto. Dopo il grande successo di pubblico e critica ottenuto con il suo ultimo album “Dog Eat Dog”, prima di proseguire con l’omonimo tour che andrà avanti fino alla fine dell’anno, Pino Scotto ha registrato uno dei suoi recenti concerti, in cui è stato accompagnato dalla sua band composta da Steve Volta alla chitarra, da Gianantonio Felice al basso e da Luca Mazzucconi alla batteria. “Ho voluto fare un regalo a tutti i miei fan che non sono potuti venire a sentirmi dal vivo in questo tour“, racconta Pino Scotto, “e a ... Leggi su lopinionista (Di sabato 1 aprile 2023) MILANO – Da venerdì 14 aprile sarà disponibile sia in formato fisico (digipack con poster) che digitale su tutte le piattaforme di download/digital streaming “‘N Bad” (Nadir Music), il nuovoalbum del carismatico rocker. Dopo il grande successo di pubblico e critica ottenuto con il suo ultimo album “Dog Eat Dog”, prima di proseguire con l’omonimo tour che andrà avanti fino alla fine dell’anno,ha registrato uno dei suoi recenti concerti, in cui è stato accompagnato dalla sua band composta da Steve Volta alla chitarra, da Gianantonio Felice al basso e da Luca Mazzucconi alla batteria. “Ho voluto fare un regalo a tutti i miei fan che non sono potuti venire a sentirmi dal vivo in questo tour“, racconta, “e a ...

