Mondiale massimi leggeri: Turchi cede ai punti con onore in Australia (Di sabato 1 aprile 2023) Un'occasione perduta, un grande rimpianto. Fabio Turchi perde ai punti la sfida Mondiale per il titolo Mondiale Ibo dei massimi leggeri contro l'Australiano Floyd Masson (13 vittorie). Un match molto ...

