Michael Cole | “Tra 4 anni saranno 30 anni di carriera | credo un bel momento per ritirarmi”

(Di sabato 1 aprile 2023)è ormai un veterano del tavolo di commento WWE. Era il 1997 quando iniziò a lavorare a Stamford e tra poche ore si appresta a commentare una nuova edizione di WrestleMania.sarà al tavolo di commento in entrambe le serate. Il veterano è stato ospite del podcast “Sports Media with Richard Richard Deitsch” toccando vari argomenti. Il telecronista ha ribadito che l’attuale storyline che coinvolto la Bloodline da mesi a questa parte sia la migliore che ha avuto modo di commentare neglied è convinto che davvero valga un Emmy. Ha poi parlato del suo futuro rivelando il suo desiderio. “Tra quattropotrei, a poche ore da WrestleMania 39, ha parlato del suo futuro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : Michael Cole: “Tra 4 anni saranno 30 anni al tavolo di commento, credo un bel momento per ritirarmi”… - TSOWrestling : Il commentatore ha rievocato il botch dello scorso anno #TSOW // #TSOS // #WWE - AlexLorenzoCT : @PatMcAfeeShow Michael Cole is a fantastic commentator . Alex-Lorenzo-3 on venmo - Michael_Duffey_ : @CardPurchaser Cole Palmer - /5 Rookie auto. £1200 - Michael_Duffey_ : @stokesboyscards @sports_sell @SportsSell3 @TonysCards @CardboardEchoes @HobbyConnector Cole Palmer - /5 Rookie Aut… -

Magari, quello sì, non è altrettanto a suo agio a gestire la sceneggiatura diBrandt e ... Colpa soprattutto del poveroHauser, un buco nero di carisma nei panni del villain Carter Verone, ...3: FREE COUNTRYAutori: James Tynion IV, Martin Simmonds 17×26, C., 144 pp., col. Euro 17,00 ... HOGWARTS LEGACY " L'ARTE E IL MAKING OF Autori: Jody Revenson,Owen 23,5×32,4, C., 252 pp.... Arrow, DKNY, Nautica, Perry Ellis e concede in licenza - per determinate categorie di prodotti - marchi come KennethNew York eKors. L'azienda progetta e commercializza principalmente ...

Top Dolla minaccia Michael Cole dopo SmackDown The Shield Of Wrestling

Top Dolla ha preso parte alla André the Giant Battle Royal, e non ha apprezzato la battuta fatta da Michael Cole durante il match.Michael Cole in una recente intervista ha rivelato quando ha intenzione di ritirarsi dal commento degli show della WWE.