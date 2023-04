Manchester City-Liverpool oggi in tv, Premier League 2023: orario, canale, programma, streaming, probabili formazioni (Di sabato 1 aprile 2023) Nella giornata di oggi 1° aprile, è pronta a tornare in campo la Premier League. Dopo la sosta delle Nazionali la massima serie inglese ripartirà dalle 13.30 con un big match valido per la 29ma giornata. All’Etihad Stadium il Manchester City di Pep Guardiola accoglierà il Liverpool di Jurgen Klopp. La gara che si giocherà tra qualche ora si prospetta avvincente e caldissima, la posta in gioco è alta per entrambe le squadre. I padroni di casa, secondi in classifica, non vorranno di certo lasciarsi scappare il titolo così tanto in anticipo. Ai Citizens serviranno i tre punti e faranno di tutto per ottenerli. La formazione non conosce la parola sconfitta da praticamente due mesi. L’ultima sfida persa è quella contro il Tottenham lo scorso 5 febbraio per 1-0. Da quel momento solo vittorie ... Leggi su oasport (Di sabato 1 aprile 2023) Nella giornata di1° aprile, è pronta a tornare in campo la. Dopo la sosta delle Nazionali la massima serie inglese ripartirà dalle 13.30 con un big match valido per la 29ma giornata. All’Etihad Stadium ildi Pep Guardiola accoglierà ildi Jurgen Klopp. La gara che si giocherà tra qualche ora si prospetta avvincente e caldissima, la posta in gioco è alta per entrambe le squadre. I padroni di casa, secondi in classifica, non vorranno di certo lasciarsi scappare il titolo così tanto in anticipo. Ai Citizens serviranno i tre punti e faranno di tutto per ottenerli. La formazione non conosce la parola sconfitta da praticamente due mesi. L’ultima sfida persa è quella contro il Tottenham lo scorso 5 febbraio per 1-0. Da quel momento solo vittorie ...

