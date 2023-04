LIVE Sinner-Alcaraz 6-7, 6-4, 6-2 ATP Miami 2023 in DIRETTA: vittoria indelebile dopo oltre 3 ore di spettacolo (Di sabato 1 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.30 Grazie per averci seguito con passione e affetto, amici di OA Sport. Siete stati davvero tanti in piena notte, non ce lo aspettavamo. Ci siamo fatti compagnia a vicenda e ci auguriamo di avervi fatto trascorrere delle ore emozionanti. Un saluto sportivo da Federico Militello. 4.29 dopo questa sconfitta, Carlos Alcaraz non è più il n.1 del mondo: è stato scavalcato nuovamente da Novak Djokovic. 4.28 Appuntamento a domani (domenica 2 aprile) alle ore 19.00 per la finalissima tra Sinner e Medvedev. L’azzurro attualmente è n.9 nel ranking ATP e 4° nella Race. Se vince il torneo diventerà n.6 del mondo e n.3 nella Race verso Torino. Ormai non bisogna più porre limiti ai sogni. 4.27 Sinner ha dimostrato una tenuta mentale fuori dal comune. Nel ... Leggi su oasport (Di sabato 1 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.30 Grazie per averci seguito con passione e affetto, amici di OA Sport. Siete stati davvero tanti in piena notte, non ce lo aspettavamo. Ci siamo fatti compagnia a vicenda e ci auguriamo di avervi fatto trascorrere delle ore emozionanti. Un saluto sportivo da Federico Militello. 4.29questa sconfitta, Carlosnon è più il n.1 del mondo: è stato scavalcato nuovamente da Novak Djokovic. 4.28 Appuntamento a domani (domenica 2 aprile) alle ore 19.00 per la finalissima trae Medvedev. L’azzurro attualmente è n.9 nel ranking ATP e 4° nella Race. Se vince il torneo diventerà n.6 del mondo e n.3 nella Race verso Torino. Ormai non bisogna più porre limiti ai sogni. 4.27ha dimostrato una tenuta mentale fuori dal comune. Nel ...

