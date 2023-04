Il carcere visto dal buco della serratura (Di sabato 1 aprile 2023) È da giorni che il termine “svuotamento” delle carceri corre veloce sulla stampa, intendendo questo “sgombero” di tossicodipendenti detenuti, come soluzione di un problema a tutela di tutti i detenuti e del personale di custodia. Diciamo subito che più che risolvere complicazioni, si vuol provocare attenzione giornalistica; ieri toccava ai detenuti con articolo 41 bis, qualche mese fa ai morti suicidi sia detenuti che operatori in divisa, oggi eccoci al turno dei detenuti tossici, con soluzione annessa: mandarli nelle comunità terapeutiche. Mi sembra che emerga la totale incapacità di analizzare il contesto carcere, quasi si volesse analizzare il tutto dal buco della serratura e non aprire le porte e guardare a 360 gradi sia il contenuto che il contenitore, quest’ultimo pur sempre un agglomerato di persone e mezzi in ... Leggi su bergamonews (Di sabato 1 aprile 2023) È da giorni che il termine “svuotamento” delle carceri corre veloce sulla stampa, intendendo questo “sgombero” di tossicodipendenti detenuti, come soluzione di un problema a tutela di tutti i detenuti e del personale di custodia. Diciamo subito che più che risolvere complicazioni, si vuol provocare attenzione giornalistica; ieri toccava ai detenuti con articolo 41 bis, qualche mese fa ai morti suicidi sia detenuti che operatori in divisa, oggi eccoci al turno dei detenuti tossici, con soluzione annessa: mandarli nelle comunità terapeutiche. Mi sembra che emerga la totale incapacità di analizzare il contesto, quasi si volesse analizzare il tutto dale non aprire le porte e guardare a 360 gradi sia il contenuto che il contenitore, quest’ultimo pur sempre un agglomerato di persone e mezzi in ...

