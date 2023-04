I programmi in tv oggi, 1 aprile 2023: film e intrattenimento (Di sabato 1 aprile 2023) Su Rai Uno Il cantante mascherato, su Canale 5 Il serale di Amici. Guida ai programmi Tv della serata del 1° aprile 2023 Cosa ci propone la programmazione televisiva di sabato 1 aprile 2023? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non. film Su Rai 4 dalle 21.19 Contrattempo. Adrián Doria, giovane uomo d’affari, si sveglia accanto al corpo senza vita della sua amante, ma non ricorda nulla di ciò che è accaduto. Un’avvocatessa lo aiuterà a capire in che modo è finito tra ... Leggi su lopinionista (Di sabato 1 aprile 2023) Su Rai Uno Il cantante mascherato, su Canale 5 Il serale di Amici. Guida aiTv della serata del 1°Cosa ci propone la programmazione televisiva di sabato 1? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche e di mettere per ogni/telela relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai 4 dalle 21.19 Contrattempo. Adrián Doria, giovane uomo d’affari, si sveglia accanto al corpo senza vita della sua amante, ma non ricorda nulla di ciò che è accaduto. Un’avvocatessa lo aiuterà a capire in che modo è finito tra ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MinisteroDifesa : Oggi il Min. @GuidoCrosetto a Vergiate in visita a stabilimento elicotteri @Leonardo_IT, eccellenza industria setto… - iWebRadio : Programmi in Onda: Sabato 01 Aprile 2023 - ore 08.00 ' Accadde Oggi ( rubrica ) ' - ore 08.30 ' Coming Soon ( trai… - pettiroxo : RT @NessunLuogo24: Per chi non avesse potuto ascoltarci in diretta oggi pomeriggio, ecco il link per il podcast della puntata: '#Trump inc… - Valedance11 : RT @Unomattina: La #plastica, un materiale che ha rivoluzionato la nostra vita ma di cui oggi subiamo gli aspetti nefasti: la plastica inqu… - pbernardini304 : RT @ViVaRai2Off: La terapia del buonumore del 'Doc - quasi laureato' di #VivaRai2 continua. Nessuna controindicazione, siamo in ottime mani… -