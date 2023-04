Giro delle Fiandre 2023 | la Ronde chiama | Wout risponderà?

(Di sabato 1 aprile 2023) La prima domenica d’aprile per gli amanti del ciclismo significa una sola cosa:van Vlaanderen, la corsa dei muri. Saranno quasi un milione le persone che domani si riverseranno sulle strade fiamminghe lungo i 273 chilometri che i corridori percorreranno da Brugge, tornata sede di partenza dopo sette anni, fino all’interminabile rettilineo finale di Oudenaarde dove, intorno alle 17.00, la gara vivrà il suo epilogo. Il 107°sarà caratterizzato da una prima metà di gara priva di asperità. Dopodiché, pur in assenza di pioggia che domani dovrebbe latitare, si entrerà nel vivo della corsa. Si comincerà con due antipastini, l’Huisepontweg e il Korte Ast, prima d’affrontare il glorioso Oude Kwaremont, 2200 metri in pavè al 4%, con punta massima all’11%. Sarà questo il preludio a 80 chilometri bestiali ...

Giro delle Fiandre 2023: percorso, favoriti e in tv. La guida completa QUOTIDIANO NAZIONALE

