Franchino Er Criminale | “Lo smashburger di Bastianich è fatto coi piedi”

Al Mercato centrale di Roma ha aperto da poco un chiosco dove è possibile assaggiare gli smashburger dello chef Joe Bastianch. Lo youtuber romano Franchino Er Criminale, rinomato per le sue recensioni "a braccio" sul web, ha deciso di provare questa nuova pietanza, preferendo però farlo dopo l'inaugurazione, perché, a suo dire, "è troppo facile cuocere e impegnarsi per vip e giornalisti, mettendosi in posa". Il foodblogger, all'anagrafe Alessandro Bologna, ne ha parlato in un pezzo su Repubblica, firmato da lui stesso. Riportando le sue stesse storie su Instagram, Er Criminale ha spiegato di aver già provato i panini dell'ex giudice di Masterchef insieme a Giulia Crossbow, a Milano: "Ci siamo andati come clienti normali, ci hanno servito un hamburger abbastanza indecente, con la carne cotta male…Uno ...

