ChatGPT bloccato in Italia: cosa sta succedendo (Di sabato 1 aprile 2023) Il GPDP, ovvero il Garante per la Protezione dei Dati personali in Italia, ha annunciato il blocco temporaneo del chatbot di intelligenza artificiale ChatGPT e sta aprendo un'indagine per sospette violazioni delle norme sulla privacy dei dati. L'Osservatorio Italiano dei dati ha affermato che c'è una mancanza di informazioni per gli utenti in termini di dati raccolti da parte di OpenAI. Ma c'è di più, infatti come descritto dal comunicato ufficiale, l'agenzia specifica che manca una base giuridica che giustifichi la raccolta e l'archiviazione di massa di dati personali da parte dell'IA durante l'addestramento dei suoi algoritmi. Il tema quindi potrebbe risultare più complesso di quanto sembri, poiché l'agenzia fa riferimento anche al fatto che le informazioni fornite da ChatGPT non riflettono sempre dati reali e questo ...

