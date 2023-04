Calcio: Spalletti, 'Milan forte e campione in carica, è una partita da tripla' (Di sabato 1 aprile 2023) Napoli, 1 apr. - (Adnkronos) - "Domani è una gara da tripla che vale il doppio, per noi d'ora in poi valgono tutte doppio. Il Milan è fortissimo, ha vinto il campionato l'anno scorso, ha buttato fuori il Tottenham dalla Champions League. Ha fatto partire Kessié ma ha preso 5-6 calciatori per rinforzare la rosa che era già campione". Così l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti, in conferenza stampa alla vigilia del match del 'Maradona' con il Milan. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 aprile 2023) Napoli, 1 apr. - (Adnkronos) - "Domani è una gara dache vale il doppio, per noi d'ora in poi valgono tutte doppio. Ilè fortissimo, ha vinto il campionato l'anno scorso, ha buttato fuori il Tottenham dalla Champions League. Ha fatto partire Kessié ma ha preso 5-6 calciatori per rinforzare la rosa che era già". Così l'allenatore del Napoli Luciano, in conferenza stampa alla vigilia del match del 'Maradona' con il

