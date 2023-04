Calcio: Serie A, Cremonese-Atalanta 0-1 alla fine del primo tempo (Di sabato 1 aprile 2023) Cremona, 1 apr. - (Adnkronos) - L'Atalanta è in vantaggio per 1-0 sulla Cremonese al termine del primo tempo dell'anticipo della 28/a giornata di Serie A, in corso di svolgimento allo stadio 'Zini' di Cremona. A decidere sin qui il match la rete di De Roon al 44'. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 aprile 2023) Cremona, 1 apr. - (Adnkronos) - L'è in vantaggio per 1-0 sullaal termine deldell'anticipo della 28/a giornata diA, in corso di svolgimento allo stadio 'Zini' di Cremona. A decidere sin qui il match la rete di De Roon al 44'.

