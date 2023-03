Ultime Notizie – “Caserma Partinico garantisce sicurezza cittadini” (Di venerdì 31 marzo 2023) “L’acquisizione di una nuova sede, moderna e funzionale, qualifica ulteriormente il servizio che i Carabinieri rendono alla collettività e ne sostiene l’efficacia a fronte delle aggiornate necessità operative”. Sono le parole del Comandante provinciale dei Carabinieri di Palermo, generale Giuseppe De Liso, nel corso dell’inaugurazione della nuova Caserma dei carabinieri di Partinico (Palermo), alla presenza del ministro della Difesa Guido Crosetto e del Comandante generale dei Carabinieri, generale Teo Luzi. “L’idea di realizzare questa infrastruttura assume concretezza a partire dal 2008, quando il Comandante Provinciale di Palermo – l’allora Colonnello Teo Luzi – riuscì a coinvolgere le Istituzioni interessate. Prima fra tutte, il Provveditorato Interregionale alle Opere pubbliche, oggi rappresentato dall’Ingegnere Francesco Sorrentino, che ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 31 marzo 2023) “L’acquisizione di una nuova sede, moderna e funzionale, qualifica ulteriormente il servizio che i Carabinieri rendono alla collettività e ne sostiene l’efficacia a fronte delle aggiornate necessità operative”. Sono le parole del Comandante provinciale dei Carabinieri di Palermo, generale Giuseppe De Liso, nel corso dell’inaugurazione della nuovadei carabinieri di(Palermo), alla presenza del ministro della Difesa Guido Crosetto e del Comandante generale dei Carabinieri, generale Teo Luzi. “L’idea di realizzare questa infrastruttura assume concretezza a partire dal 2008, quando il Comandante Provinciale di Palermo – l’allora Colonnello Teo Luzi – riuscì a coinvolgere le Istituzioni interessate. Prima fra tutte, il Provveditorato Interregionale alle Opere pubbliche, oggi rappresentato dall’Ingegnere Francesco Sorrentino, che ...

