Il "Tango" che rivoluzionerà l'Intelligenza Artificiale incentrata sulla persona (Di venerdì 31 marzo 2023) Un Tango per la rivoluzione scientifica. No, non parliamo di un ballo ma di ventuno partner europei che uniscono le forze per gettare le basi di sistemi di intelligenza Artificiale incentrati sulla persona. Il nuovo modello sarà testato in ambito ospedaliero, bancario e delle politiche pubbliche. A coordinare il consorzio è l'Università di Trento, insieme con l'Università di Pisa, la Scuola Normale e Isti-Cnr. Tango e la sfida sull'Intelligenza Artificiale La sfida di Tango è sviluppare un'intelligenza Artificiale di nuova generazione, capace di rispettare la libertà di scelta delle persone e di condividerne valori e orientamento. Che non sia più percepita come una minaccia, ma come un'opportunità e come uno strumento di supporto ...

