Masters 1000 Miami 2023, Medvedev in semifinale: sarà derby russo con Khachanov (Di giovedì 30 marzo 2023) Daniil Medvedev non sbaglia e vola in semifinale. Al Masters 1000 di Miami (Usa, cemento statunitense) il tennista russo ha la meglio del padrone di casa Chris Eubanks con il punteggio di 6-3 7-5 in un'ora e ventisette minuti di gioco e prenota un posto tra i primi quattro. Domani se la vedrà con il connazionale Karen Khachanov che ha battuto agevolmente l'argentino Cerundolo con il punteggio finale di 6-3 6-2. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI Partita che era iniziata con diversi patemi d'animo per Medvedev: tanti errori non forzati e un quarto game fiume con il russo che ha dovuto annullare addirittura ben cinque palle break. La partita, sul punteggio di 3-2 in favore di Eubanks, è stata interrotta per pioggia per circa ...

