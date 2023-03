Wrestlemania 39 match card completa | programmazione 1 aprile e 2 aprile 2023

(Di mercoledì 29 marzo 2023)39Mancano pochissimi giorni all’appuntamento più atteso dell’anno per tutti gli appassionati di wrestling WWE. Quest’anno si celebra “Goes Hollywood”. Per la seconda volta nella storia, l’evento si svolgerà nella terra del cinema, dopo il precedente di21. Confermata la doppia serata prevista per il 1e il 2. Sono stati definiti 13 incontri che saranno suddivisi tra sabato e domenica. In copertina, Roman Reigns e Cody Rhodes protagonisti del main event valido per il WWE Undisputed Universal Championship. Lo spettacolo sta per cominciare. Scopriamo ladi39, la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TSOWrestling : Grande attesa per il match di #WrestleMania #TSOW // #TSOS - WWENewsItaly : Womens'tag team showcase match di #WrestleMania al completo. Quale team si porterà a casa la vittoria? - WWENewsItaly : Delle 7 #WrestleMania a cui @MsCharlotteWWE ha partecipato, 4 volte è uscita dal ring come campionessa e in tutti… - TSOWrestling : Logan Paul riuscirà a battere Seth Rollins con una prestazione positiva? #TSOS // #TSOW // #WWE // #WrestleMania - SpazioWrestling : WWE: Edge ha alcune idee veramente pazze per il match di WrestleMania 39 #Edge #WWE #WrestleMania -

Oltre alla Hall of Fame e alle due notti di39, infatti, ci sarà spazio anche per le ... Wes Lee (C) vs Ilja Dragunov vs JD McDonagh vs Dragon Lee vs Unad alto tasso di adrenalina ...... nel mio vecchio cuoricino appassionato, continua a fare rima con WWF2000 per N64. In ... allestire una strategia definita e dar vita ache abbiano una propria coerenza. Quella che ...La faida tra i due scaturì in un vero e proprioe in un segmento al Late Night With David ...L'evento sarà visibile in esclusiva sul WWE Network venerdì 31 marzo come parte della...

WrestleMania goes Hollywood: tutto sulla notte dei campioni Wwe La Gazzetta dello Sport

Cody Rhodes reflects on the uncertainty that surrounded the road to WrestleMania 39. In a interview with David Dennis Jr. of ESPN, Rhodes acknowledged the way fans rallied around Sami Zayn, even after ...Rhodes came back to a hero’s welcome at last year’s WrestleMania. A torn pectoral muscle last June put a slight roadblock to the comeback, but Rhodes returned in late January and won the Royal Rumble.