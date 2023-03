Un freno di emergenza sull’Intelligenza artificiale. La lettera di Musk (e mille altri) (Di mercoledì 29 marzo 2023) “Negli ultimi mesi c’è stata una corsa fuori controllo dei laboratori per l’Intelligenza artificiale a sviluppare e dispiegare potenti menti digitali che nessuno, neanche i creatori, possono capire, prevedere e controllare. Questi sistemi possono comportare gravi rischi per la società e l’umanità e il loro sviluppo dovrebbe essere sospeso per almeno sei mesi”, firmato Elon Musk e altri mille esperti del settore tech. È questa la preoccupazione dei maggiori protagonisti dell’IA, quelli che la studiano ogni giorno e che la sfruttano per lanciare nuovi strumenti, scritta nero su bianco in una lettera resa pubblica dal Future of Life Institute, un’organizzazione senza scopo di lucro. Una lettera per chiedere un qualcosa che, in prima istanza, potrebbe essere contro i loro interessi: un ... Leggi su formiche (Di mercoledì 29 marzo 2023) “Negli ultimi mesi c’è stata una corsa fuori controllo dei laboratori per l’Intelligenzaa sviluppare e dispiegare potenti menti digitali che nessuno, neanche i creatori, possono capire, prevedere e controllare. Questi sistemi possono comportare gravi rischi per la società e l’umanità e il loro sviluppo dovrebbe essere sospeso per almeno sei mesi”, firmato Elonesperti del settore tech. È questa la preoccupazione dei maggiori protagonisti dell’IA, quelli che la studiano ogni giorno e che la sfruttano per lanciare nuovi strumenti, scritta nero su bianco in unaresa pubblica dal Future of Life Institute, un’organizzazione senza scopo di lucro. Unaper chiedere un qualcosa che, in prima istanza, potrebbe essere contro i loro interessi: un ...

