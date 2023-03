Migranti | strage Messico | Guterres chiede indagine approfondita

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 29 marzo 2023) New York, 29 mar. (Adnkronos) - Il Segretario generale delle Nazioni Unite Antoniosi è detto ''rattristato'' per la tragedia avvenuta in un dormitorio dell'Istituto nazionale per le migrazioni di Ciudad Juarez, nelsettentrionale al confine con gli Stati Uniti, dove almeno 39hanno perso la vita e altri 29 sono rimati gravemente feriti. Occorre una ''su questo tragico evento'', ha dichiaratoper mezzo del suo portavoce Stéphane Dujarric.ha poi aggiunto che le Nazioni Unite continuano a lavorare "per stabilire rotte migratorie più sicure, più regolamentate e organizzate" e ha offerto le condoglianze alle famiglie delle vittime.