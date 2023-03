Meloni e Valditara a testa in giù. Studenti sospesi a scuola (Di mercoledì 29 marzo 2023) Meloni e Valditara a testa in giù. Gli Studenti del liceo Carducci di Milano sono stati sospesi per dieci giorni. Una sospensione di dieci giorni, con 18 ore di educazione civica e attività socialmente utili. È questa la sanzione disciplinare irrogata agli Studenti del liceo Carducci di Milano che sabato 4 marzo avevano appeso i cartelli raffiguranti il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara a testa in giù. Dopo che il 18 marzo la sanzione è stata comunicata agli Studenti, dal 20 marzo è iniziato il periodo di sospensione. Lo ha fatto sapere una nota «in sostegno dei compagni sanzionati» pubblicata sui social e poi rimossa dal collettivo studentesco del ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 29 marzo 2023)in giù. Glidel liceo Carducci di Milano sono statiper dieci giorni. Una sospensione di dieci giorni, con 18 ore di educazione civica e attività socialmente utili. È questa la sanzione disciplinare irrogata aglidel liceo Carducci di Milano che sabato 4 marzo avevano appeso i cartelli raffiguranti il presidente del Consiglio, Giorgia, e il ministro dell'Istruzione, Giuseppein giù. Dopo che il 18 marzo la sanzione è stata comunicata agli, dal 20 marzo è iniziato il periodo di sospensione. Lo ha fatto sapere una nota «in sostegno dei compagni sanzionati» pubblicata sui social e poi rimossa dal collettivo studentesco del ...

