L' ascesa calcistica di Terem Moffi

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Per un attaccante trovare il gol è un po’ come trovare se stesso. È una legge universale che si applica a ogni centravanti, ma soprattutto a, la punta nigeriana che dopo essere stata sul punto di perdersi nel freddo della Lituania ora ha iniziato a segnare più di Leo Messi. Un risultato straordinario che si porta dietro un sortilegio. Perché per quanto possa brillare, la stella disembra non riuscire mai a uscire dall’oscurità. È successo a febbraio, quando dopo 12 reti con la maglia del Lorient sembrava destinato a un club più ambizioso. Piaceva al Marsiglia. Piaceva al West Ham. Solo che poi è finito al Nizza, settimo in Ligue 1. Da una periferia del calcio a un’altra, in quello che sembra essere il filo conduttore della sua esistenza. Perché a ventitré anniha già vissuto un’infinità di ...