Dune | Parte 2 non verrà presentato in anteprima a Venezia 2023

A Venezia 2023 non sarà presentato in anteprima Dune: Parte 2, il sequel diretto dal regista canadese Denis Villeneuve. Dune: Parte 2 non verrà presentato in anteprima mondiale a Venezia 2023, pur puntando a un possibile debutto in occasione di un festival internazionale. La possibile presentazione del sequel diretto da Denis Villenueve potrebbe quindi avvenire a New York, evento in programma dal 29 settembre al 15 ottobre, o a uno degli appuntamenti successivi. Il lavoro previsto sugli effetti speciali del film Dune: Part Two non verrà infatti completato prima della Mostra del Cinema di Venezia 2023.

