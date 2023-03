Portogallo | governo sospende Iva su alimenti di base per frenare inflazione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... biondi_danilo : @Massimi68102516 @repubblica Noi non abbiamo secoli di storia alle spalle, come GB, Francia, Spagna, Portogallo, Au… - Labatarde2 : RT @PornoNoblogs: In Portogallo hanno eliminato l'IVA dai beni alimentari di prima necessità per combattere l'inflazione e limitarne parzia… - sabribri1977 : RT @ravel80262268: Portogallo: contro l'inflazione, il governo rimuove l'IVA dagli alimenti di prima necessità. Giorgia invece ha preferito… - incazza1 : RT @ravel80262268: Portogallo: contro l'inflazione, il governo rimuove l'IVA dagli alimenti di prima necessità. Giorgia invece ha preferito… - marino29b : RT @ravel80262268: Portogallo: contro l'inflazione, il governo rimuove l'IVA dagli alimenti di prima necessità. Giorgia invece ha preferito… -

Portogallo: governo sospende Iva su alimenti di base per frenare ... Il Tirreno

Lisbona, 28 mar. (Adnkronos/Dpa) – In Portogallo il governo prevede di sospendere temporaneamente l'imposta sul valore aggiunto su 44 prodotti alimentari di base per sei mesi per frenare la corsa dell