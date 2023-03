Inter, Acerbi: si lavora per un riscatto sotto ai 4 milioni (Di martedì 28 marzo 2023) Francesco Acerbi potrebbe restare all’Inter anche nelle prossime stagioni. Secondo quanto riportato da La Gazzetta l’agente del giocatore presto incontrerà la Lazio per cercare di convincere il club ad abbassare la cifra di riscatto fissata la scorsa estate. Acerbi potrebbe restare in nerazzurro a titolo definitivo a una cifra inferiore rispetto ai 4 milioni prestabiliti durante la prima trattativa. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 28 marzo 2023) Francescopotrebbe restare all’anche nelle prossime stagioni. Secondo quanto riportato da La Gazzetta l’agente del giocatore presto incontrerà la Lazio per cercare di convincere il club ad abbassare la cifra difissata la scorsa estate.potrebbe restare in nerazzurro a titolo definitivo a una cifra inferiore rispetto ai 4prestabiliti durante la prima trattativa. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Inter, #Acerbi: si lavora per un riscatto sotto ai 4 milioni - Erreti0 : L'Inter con il rinnovo di #DeVrij dimostra ancora di pensare all'oggi e non al domani, procrastinando l'inevitabile… - InterAndree : ?? QUESTIONE RINNOVI #Inter : - Francesco #Acerbi: anche con la permanenza di #DeVrij può comunque restare ma l’Int… - betta941 : RT @MarcoYera: Via Skriniar a zero, rinnovo della salma di De Vrij a 4M annui, Bastoni scade nel 2024 e non vuole rinnovare alle cifre prop… - la_stordita : RT @MarcoYera: Via Skriniar a zero, rinnovo della salma di De Vrij a 4M annui, Bastoni scade nel 2024 e non vuole rinnovare alle cifre prop… -