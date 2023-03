Incrociare le gambe da seduti è altamente rischioso | la scoperta fa rabbrividire

Leggi su grantennistoscana

(Di lunedì 27 marzo 2023) Una pessima abitudine quando si sta, per lavorare, mangiare o rilassarsi, èle: ecco i pericoli per la nostra salute. Il nostro corpo non può stare a lungo immobile, ha bisogno di muoversi, cambiare posizione, mantenere un certo dinamismo. Succede così che, quando stiamo, spesso accavalliamo le. Ci sembra così di stare più comodi, in equilibrio, raccolti e, perché no, con un tocco di eleganza in più. Ma dovremmo sapere a quali rischi andiamo incontro per la nostra salute.lequando stiamoci fa sentire più comodi, ma può essere pericoloso per la salute. (Grantennistoscana.it)Secondo recenti studi scientifici,a lungo lequando si sta ...