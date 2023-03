Docenti idonei ai concorsi chiedono la stabilizzazione e scrivono alla Commissione Europea: “Continuiamo a subire abusi e umiliazioni. Illecito reiterare contratti a termine” (Di lunedì 27 marzo 2023) Quello degli idonei del concorso ordinario è un tema molto sentito da tutti i candidati che hanno superato le procedure del concorso a cattedra ma che, non rientrano nel contingente delle assunzioni, per il momento restano precari. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 27 marzo 2023) Quello deglidel concorso ordinario è un tema molto sentito da tutti i candidati che hanno superato le procedure del concorso a cattedra ma che, non rientrano nel contingente delle assunzioni, per il momento restano precari. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Docenti idonei ai concorsi chiedono la stabilizzazione e scrivono alla Commissione Europea: “Continuiamo a subire a… - VincenzoCuria3 : RT @GMstraordinario: Chiediamo che le graduatorie del suddetto concorso siano estese anche ai docenti non rientrati negli ESIGUI posti mess… - GMstraordinario : RT @GMstraordinario: Chiediamo che le graduatorie del suddetto concorso siano estese anche ai docenti non rientrati negli ESIGUI posti mess… - GMstraordinario : Chiediamo che le graduatorie del suddetto concorso siano estese anche ai docenti non rientrati negli ESIGUI posti m… - GMstraordinario : RT @GMstraordinario: @G_Valditara I docenti del concorso straordinario bis hanno scritto alla @EU_Commission per chiedere che venga ricono… -