Schmidt avverte l’Inter | «Il Benfica è al livello di Real Madrid e Barcellona»

(Di sabato 25 marzo 2023) Roger, allenatore del, ha parlato del momento della squadra portoghese in campionato e in Europa Roger, allenatore del, ha parlato a Der Spiegel del momento della squadra portoghesendoper la prossima sfida di Champions. PAROLE – «Ilè aldi. Siamo uno dei massimi esponenti del calcio, in termini di dimensioni e di storia. Nessuno ha comprato questo club per 4 miliardi di euro e ha iniettato soldi nelle nostre casse all’improvviso. Questo è un club dove la gente risparmia ogni mese per poter andare allo stadio. È un club che deve vendere giocatori ogni anno ed è un club che comprende 20 sport diversi, tutti ...

Roger, allenatore del Benfica, ha parlato del momento della squadra portoghese in campionato e in Europa Roger, allenatore del Benfica, ha parlato a Der Spiegel del momento della squadra portoghese avvertendo l'Inter per la prossima sfida di Champions. PAROLE - "Il Benfica è al livello di Real Madrid e ..."

