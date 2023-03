Osimhen: "Diventare come Drogba? Devo ancora crescere e...'' (Di sabato 25 marzo 2023) Osimhen: "Diventare come Drogba? Devo ancora crescere e vincere con la mia Nazionale. Abbiamo una grande squadra e dobbiamo sempre credere di potercela fare” Victor Osimhen, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dell’emittente Supersport direttamente dal ritiro della Nigeria. Queste le sue parole: “Se spero di Diventare il Drogba della Nazionale nigeriana? Spero davvero di poterlo fare, sono consapevole che ho ancora tanto da dare alla mia squadra e di completare il mio processo di crescita. - afferma Osimhen - Per pensare di Diventare quello che Drogba è stato per la Costa d’Avorio allora vuol dire che dovrò vincere ... Leggi su terzotemponapoli (Di sabato 25 marzo 2023): "e vincere con la mia Nazionale. Abbiamo una grande squadra e dobbiamo sempre credere di potercela fare” Victor, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dell’emittente Supersport direttamente dal ritiro della Nigeria. Queste le sue parole: “Se spero diildella Nazionale nigeriana? Spero davvero di poterlo fare, sono consapevole che hotanto da dare alla mia squadra e di completare il mio processo di crescita. - afferma- Per pensare diquello cheè stato per la Costa d’Avorio allora vuol dire che dovrò vincere ...

