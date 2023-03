Francesca Michielin, “Bonsoir Tour”: la data al Teatro Colosseo di Torino (Di sabato 25 marzo 2023) Francesca Michielin: lo scorso 23 marzo riflettori del Teatro Colosseo di Torino si sono accesi sull’artista di Bassano Del Grappa per l’unica data piemontese del suo nuovo Tour che segue la promozione di “canisciolti”, suo quinto album in studio pubblicato il 24 Febbraio 2023 dalla RCA Records. Lo show, spiega la cantante all’interno dei suoi numerosi interventi tra un pezzo e il successivo, è un viaggio allo specchio che ripercorre i 10 anni(+1) di carriera di Francesca. Al lato sinistro del palco (per il resto praticamente spoglio), infatti, uno specchio è proprio l’elemento iconico con cui l’artista interagisce durante lo spettacolo, quel palco che la stessa cantante si dichiara emozionata di calcare a causa della sua storia. Grandi cantanti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 25 marzo 2023): lo scorso 23 marzo riflettori deldisi sono accesi sull’artista di Bassano Del Grappa per l’unicapiemontese del suo nuovoche segue la promozione di “canisciolti”, suo quinto album in studio pubblicato il 24 Febbraio 2023 dalla RCA Records. Lo show, spiega la cantante all’interno dei suoi numerosi interventi tra un pezzo e il successivo, è un viaggio allo specchio che ripercorre i 10 anni(+1) di carriera di. Al lato sinistro del palco (per il resto praticamente spoglio), infatti, uno specchio è proprio l’elemento iconico con cui l’artista interagisce durante lo spettacolo, quel palco che la stessa cantante si dichiara emozionata di calcare a causa della sua storia. Grandi cantanti ...

