De Zerbi | l’ex match analyst | “In Serie A lo vedrei bene ovunque | ma un club in particolare sarebbe adatto per lui”

(Di sabato 25 marzo 2023) Il momento del calcio italiano e della Nazionale, le big diA e il calciomercato: sono questi i temi che tengono banco in queste ore in Italia. Per parlare di tutto questi argomenti la nostra redazione ha contattato chi di calcio è un vero esperto, ovvero ilMassimo Carcarino, ex collaboratore al Sassuolo con Dee Dionisi. Si parte dalla brutta sconfitta rimediata dall’Italia per 1-2 al Maradona contro l’Inghilterra: L’Inghilterra ha fatto una gara molto tattica e aggressiva, togliendo i riferimenti di gioco all’Italia. Verratti e Jorginho non sono mai stati innescati, grazie alle marcature di Bellingham e Wright-Philipps. L’impostazione è stata così lasciata ai due centrali e i problemi si sono visti, i dati dicono che inoltre Acerbi sia stato il giocatore ad aver toccato più ...