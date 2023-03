Retegui-Inter, Baccin al Maradona per visionarlo: primo report! ? SI (Di venerdì 24 marzo 2023) L’Inter è sulle orme di Mateo Retegui. Il centravanti oriundo della Nazionale piace alla dirigenza nerazzurra, tant’è che Baccin ieri è andato a visionarlo al Maradona per Italia-Inghilterra PRIMA RELAZIONE ? Inter in pole per Retegui, l’attaccante del Tigre ma di proprietà del Boca Juniors, convocato da Roberto Mancini in Nazionale. Dario Baccin, braccio destro di Piero Ausilio, lo ha visionato dal vivo al Maradona durante Italia-Inghilterra. Secondo i colleghi di Sportitalia.com, la prima relazione è tutt’altro che positiva. Nonostante la rete del 2-1, al momento secondo il dirigente non è adatto per un top club italiano. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ... Leggi su inter-news (Di venerdì 24 marzo 2023) L’è sulle orme di Mateo. Il centravanti oriundo della Nazionale piace alla dirigenza nerazzurra, tant’è cheieri è andato aalper Italia-Inghilterra PRIMA RELAZIONE ?in pole per, l’attaccante del Tigre ma di proprietà del Boca Juniors, convocato da Roberto Mancini in Nazionale. Dario, braccio destro di Piero Ausilio, lo ha visionato dal vivo aldurante Italia-Inghilterra. Secondo i colleghi di Sportitalia.com, la prima relazione è tutt’altro che positiva. Nonostante la rete del 2-1, al momento secondo il dirigente non è adatto per un top club italiano.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è ...

