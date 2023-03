Implementazione del Cup Unico Regionale: blocco programmato del sistema. Temporaneo stop a prenotazioni e pagamento ticket (Di venerdì 24 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl Cup Unico Regionale – Portale Salute del Cittadino sarà implementato con un’ulteriore funzionalità, offrendo ai cittadini campani la possibilità di prenotare la prima visita specialistica ambulatoriale in Ambiti di garanzia territoriali. Per procedere al rilascio del sistema aggiornato, programmato a partire dal prossimo 31 marzo, la struttura tecnica della Società Regionale per la Sanità (Soresa) ha però comunicato un necessario blocco del Cup Regionale dalle ore 15 di giovedì 30 marzo e fino alla riattivazione, prevista nel corso della mattinata del giorno successivo, del portale potenziato. I servizi dell’ASL Avellino e dell’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati, così come quelli di tutte le altre Aziende sanitarie e ospedaliere ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 24 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl Cup– Portale Salute del Cittadino sarà implementato con un’ulteriore funzionalità, offrendo ai cittadini campani la possibilità di prenotare la prima visita specialistica ambulatoriale in Ambiti di garanzia territoriali. Per procedere al rilascio delaggiornato,a partire dal prossimo 31 marzo, la struttura tecnica della Societàper la Sanità (Soresa) ha però comunicato un necessariodel Cupdalle ore 15 di giovedì 30 marzo e fino alla riattivazione, prevista nel corso della mattinata del giorno successivo, del portale potenziato. I servizi dell’ASL Avellino e dell’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati, così come quelli di tutte le altre Aziende sanitarie e ospedaliere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... g_natalizia : RT @Geopoliticainfo: ?????? In Macedonia del Nord Kurti e Vucic approvano l’allegato di implementazione del Piano UE per la normalizzazione de… - edoardoir : RT @Geopoliticainfo: ?????? In Macedonia del Nord Kurti e Vucic approvano l’allegato di implementazione del Piano UE per la normalizzazione de… - Geopoliticainfo : ?????? In Macedonia del Nord Kurti e Vucic approvano l’allegato di implementazione del Piano UE per la normalizzazione… - soldati_roberta : Adozione immediata del Modello Cochem in attesa dell’implementazione della revisione delle ARP del 19 settembre 2022 - LenaCol12 : @FedericoFalcett @hidekitojo1234 Fai caso a una cosa. La Russia sta perdendo no? Le sanzioni funzionano, però croll… -