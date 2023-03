Recensione Il volo dell’effimera: una boccata d’aria (Di giovedì 23 marzo 2023) Il volo dell’effimera è il secondo romanzo di Naila Carlisi, edito Ali Ribelli Edizioni. In questa Recensione, scopriremo maggiormente di questo piccolo compendio che ci ricorda di amare umanamente TITOLO: Il volo dell’effimera. AUTORE: Naila Carlisi. GENERE: Narrativa, Romantico. CASA EDITRICE: Ali Ribelli Edizioni. ANNO DI PUBBLICAZIONE: 2021. FORMATI DISPONIBILI: Cartaceo ed ePub (al sito ufficiale). Il volo dell’effimera è un libro di Naila Carlisi, un romanzo di narrativa romantica edito dalla casa editrice indipendente Ali Ribelli. Questo romanzo breve, che ai molti potrebbe magari passare inosservato, nasconde una piacevole storia che merita di essere conosciuta ai più. Il volo dell’effimera: trama La storia vede come ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 23 marzo 2023) Ilè il secondo romanzo di Naila Carlisi, edito Ali Ribelli Edizioni. In questa, scopriremo maggiormente di questo piccolo compendio che ci ricorda di amare umanamente TITOLO: Il. AUTORE: Naila Carlisi. GENERE: Narrativa, Romantico. CASA EDITRICE: Ali Ribelli Edizioni. ANNO DI PUBBLICAZIONE: 2021. FORMATI DISPONIBILI: Cartaceo ed ePub (al sito ufficiale). Ilè un libro di Naila Carlisi, un romanzo di narrativa romantica edito dalla casa editrice indipendente Ali Ribelli. Questo romanzo breve, che ai molti potrebbe magari passare inosservato, nasconde una piacevole storia che merita di essere conosciuta ai più. Il: trama La storia vede come ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttoteKit : Recensione Il volo dell'effimera: una boccata d'aria #AliRIbelliEdizioni #IlVoloDelleffimera #NailaCarlisi #tuttotek - IGNitalia : Nonostante il cast e un materiale di partenza interessante, il nuovo 'thriller giornalistico' recentemente sbarcato… - Websulblog : Web sul blog: Qualcuno volò sul nido del cuculo: recensione del ... - UBrignone : RT @WeCinema: 'Un lungo piano sequenza con la macchina da presa in volo sopra le case, le luci e i grattacieli di Milano: fa venire in ment… - alleloc_ra : RT @WeCinema: 'Un lungo piano sequenza con la macchina da presa in volo sopra le case, le luci e i grattacieli di Milano: fa venire in ment… -