Omicidio a Mergellina, convalidato il fermo di ?Francesco Pio Valda: resta in carcere a Secondigliano (Di giovedì 23 marzo 2023) È stato convalidato l'arresto di Francesco Pio Valda, il 19enne accusato di avere ucciso Francesco Pio Maimone la notte tra domenica e lunedì davanti agli chalet di... Leggi su ilmattino (Di giovedì 23 marzo 2023) È statol'arresto diPio, il 19enne accusato di avere uccisoPio Maimone la notte tra domenica e lunedì davanti agli chalet di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... annatrieste : Subito dopo l'omicidio del diciottenne a Mergellina, l'ipotesi più accreditata era il regolamento di conti di camor… - Alessan67153720 : RT @NotizieFrance: Omicidio di Mergellina, sui social solidarietà di amici e parenti per l’assassino. Borrelli: “Sempre lotteremo affinché… - BlowbackFranz : RT @NotizieFrance: Omicidio di Mergellina, sui social solidarietà di amici e parenti per l’assassino. Borrelli: “Sempre lotteremo affinché… - ghinghero : RT @NotizieFrance: Omicidio di Mergellina, sui social solidarietà di amici e parenti per l’assassino. Borrelli: “Sempre lotteremo affinché… - EugenioMantova : FINE PENA MAI, CAMORRISTA DI MERD@. Se fosse per me, ti toccava la Pera letale. -