Oggi gli alieni invadono la terra. La profezia dei "viaggiatori del tempo" che manda in tilt tiktok (Di giovedì 23 marzo 2023) È una delle "tendenze" del momento su tiktok. Si fanno chiamare i "viaggiatori nel tempo". Sono account in cui alcuni utenti raccontano eventi che loro hanno già vissuto ma che per noi si collocano nel futuro. A far... Leggi su europa.today (Di giovedì 23 marzo 2023) È una delle "tendenze" del momento su. Si fanno chiamare i "nel". Sono account in cui alcuni utenti raccontano eventi che loro hanno già vissuto ma che per noi si collocano nel futuro. A far...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CottarelliCPI : Oggi il Senato ha votato l''equo compenso' dei professionisti (abolito 10 anni fa) col voto di tutti i gruppi parla… - fdragoni : Già un anno fa in parlamento #AIFA fingeva di non capire le domande che gli venivano fatte. Oggi ne abbiamo conferma - Mov5Stelle : Oggi 22 marzo, in occasione della giornata mondiale dell’acqua, il Movimento 5 stelle illustrerà le proprie propost… - IlarioGra : @RaiPremium oggi avete replicato l'episodio di #docmartin col cameo di Sigourney Weaver di ieri per errore o per pa… - Domenic36396232 : Daouda #Peeters, centrocampista classe '99 della #JuveNextGen, è tornato oggi ad allenarsi dopo la neuropatia che g… -