Mina, annunciato l’album “Ti amo come un pazzo”: nel disco un duetto con Blanco (Di giovedì 23 marzo 2023) . La regina della musica italiana ritorna, con un disco che mancava da due anni, ovvero da “Mina in Studio (2001-2021). La “tigre di Cremona” è pronta a calciare le classifiche radiofonica, purtroppo non le apparizioni televisive, includendo nel proprio progetto musicale anche il discusso cantante Blanco, che darà sicuramente un taglio più giovanile alla musica della famosa star musicale. Il nuovo album di Mina con Blanco l’album, secondo le voci dello staff della cantante, uscirà nei negozi a partire dal 21 aprile 2023, tra l’attesa di milioni di fan. Mina è pronta a scalare nuovamente le classifiche, soprattutto dopo l’esperienza dell’album “Mina Fossati”, dove duettava con Ivano Fossati, ovvero l’autore di tanti suoi brani di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 23 marzo 2023) . La regina della musica italiana ritorna, con unche mancava da due anni, ovvero da “in Studio (2001-2021). La “tigre di Cremona” è pronta a calciare le classifiche radiofonica, purtroppo non le apparizioni televisive, includendo nel proprio progetto musicale anche il discusso cantante, che darà sicuramente un taglio più giovanile alla musica della famosa star musicale. Il nuovo album dicon, secondo le voci dello staff della cantante, uscirà nei negozi a partire dal 21 aprile 2023, tra l’attesa di milioni di fan.è pronta a scalare nuovamente le classifiche, soprattutto dopo l’esperienza delFossati”, dove duettava con Ivano Fossati, ovvero l’autore di tanti suoi brani di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Mina, annunciato l’album “Ti amo come un pazzo”: nel disco un duetto con Blanco - Marco_Zanetti92 : RT @ciaobuonaseraa: in tutto ciò, anche Mina oggi ha annunciato a modo suo l’album - Antonyv1305 : @ciaobuonaseraa Ho appena notato che Blu Celeste è stato annunciato il 25 agosto, ed è uscito il 10 settembre Quind… - RAPIDEBLU : RT @ciaobuonaseraa: in tutto ciò, anche Mina oggi ha annunciato a modo suo l’album - ciaobuonaseraa : in tutto ciò, anche Mina oggi ha annunciato a modo suo l’album -