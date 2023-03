Miami Open 2023: programma, orari e ordine di gioco giovedì 23 marzo con Giorgi, Trevisan e Sonego (Di giovedì 23 marzo 2023) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo di Miami per la giornata di giovedì 23 marzo 2023. Tre gli azzurri in campo, con Lorenzo Sonego che fa il suo esordio nel primo turno del torneo maschile, Martina Trevisan che debutta nel torneo femminile direttamente al secondo turno, e infine Camila Giorgi che torna in campo dopo il successo ai danni di Kanepi al primo turno. Da segnalare anche il debutto di Rybakina e Gauff. Di seguito il programma completo. programma GIOVEDI’ 23 marzo (orari ITALIANI) STADIUM Ore 17:00 – Giron vs (Q) Garin Non prima delle 18:00 – (3) Pegula vs (Q) Sebov a seguire – Marino vs (6) Gauff Non ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 marzo 2023) Il, glie l’didel torneo diper la giornata di23. Tre gli azzurri in campo, con Lorenzoche fa il suo esordio nel primo turno del torneo maschile, Martinache debutta nel torneo femminile direttamente al secondo turno, e infine Camilache torna in campo dopo il successo ai danni di Kanepi al primo turno. Da segnalare anche il debutto di Rybakina e Gauff. Di seguito ilcompleto.GIOVEDI’ 23ITALIANI) STADIUM Ore 17:00 – Giron vs (Q) Garin Non prima delle 18:00 – (3) Pegula vs (Q) Sebov a seguire – Marino vs (6) Gauff Non ...

