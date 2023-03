Luca Bergia, morto lo storico batterista e fondatore dei Marlene Kuntz: aveva 54 anni (Di giovedì 23 marzo 2023) morto Luca Bergia, tra i fondatori del gruppo rock Marlene Kuntz: l’ex batterista è stato trovato senza vita in casa. Luca Bergia, morto l’ex batterista fra i fondatori del noto gruppo rock Marlene Kuntz Photo Credits – lavocedialba.itaveva fondato i Marlene Kuntz insieme al chitarrista Riccardo Tesio, nel 1989. Nel 2020 la decisione di abbandonare i Marlene per dedicarsi all’insegnamento come professore di Scienze presso le scuole medie di Madonna dell’Olmo di Cuneo e Chiusa Pesio. Sui suoi profili social aveva dedicato un lungo post a questa decisione: ”Sono uscito dal tour celebrativo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 23 marzo 2023), tra i fondatori del gruppo rock: l’exè stato trovato senza vita in casa.l’exfra i fondatori del noto gruppo rockPhoto Credits – lavocedialba.itfondato iinsieme al chitarrista Riccardo Tesio, nel 1989. Nel 2020 la decisione di abbandonare iper dedicarsi all’insegnamento come professore di Scienze presso le scuole medie di Madonna dell’Olmo di Cuneo e Chiusa Pesio. Sui suoi profili socialdedicato un lungo post a questa decisione: ”Sono uscito dal tour celebrativo ...

