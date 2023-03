Whatsapp, i segreti ufficiali per proteggere le tue chat: cosi non dovrai preoccuparti più di nessuno (Di mercoledì 22 marzo 2023) proteggere le chat di Whatsapp da chi potrebbe leggerle a nostra insaputa è estremamente utile. Per farlo non servono trucchi: c’è il sistema ufficiale. Whatsapp è l’applicazione di messaggistica più diffusa a livello globale. Attraverso i milioni e milioni di messaggi inviati ogni giorno vengono spesso condivise informazioni importanti, come dati sensibili di persone e clienti ma anche conversazioni “private” che sarebbe meglio non far leggere ad estranei. Allo scopo di salvaguardare la privacy dei suoi utenti Whatsapp ha implementato da tempo una funzione che aumenta la sicurezza di chi utilizza l’applicazione. Si tratta di una funzione gratuita e disponibile da subito per tutti gli utenti, sia per coloro che utilizzano il sistema operativo Android sia per chi possiede dispositivi Apple. Nonostante ... Leggi su grantennistoscana (Di mercoledì 22 marzo 2023)ledida chi potrebbe leggerle a nostra insaputa è estremamente utile. Per farlo non servono trucchi: c’è il sistema ufficiale.è l’applicazione di messaggistica più diffusa a livello globale. Attraverso i milioni e milioni di messaggi inviati ogni giorno vengono spesso condivise informazioni importanti, come dati sensibili di persone e clienti ma anche conversazioni “private” che sarebbe meglio non far leggere ad estranei. Allo scopo di salvaguardare la privacy dei suoi utentiha implementato da tempo una funzione che aumenta la sicurezza di chi utilizza l’applicazione. Si tratta di una funzione gratuita e disponibile da subito per tutti gli utenti, sia per coloro che utilizzano il sistema operativo Android sia per chi possiede dispositivi Apple. Nonostante ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DanieleDann1 : ?? È stata la #Wagner? No, è stata la Trenta. Così l’ex ministra ha mandato a #Crosetto un alert su Whatsapp sulla t… - Masaniello0904 : RT @LaVarcaDiNoe: Ore 8:30: le mie sorelle nel gruppo Whatsapp parlano dell’umidità della patata riferendosi ovviamente ai segreti per non… - LaVarcaDiNoe : Ore 8:30: le mie sorelle nel gruppo Whatsapp parlano dell’umidità della patata riferendosi ovviamente ai segreti pe… - gcxyzgc : uno dei passatempi principali dei servizi segreti, consiste nel clonare i social, whatsapp compreso. Percio' non us… -