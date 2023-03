Ultime Notizie – Armi Cina a Russia? Ue e Ucraina: niente prove. Usa non si fidano (Di martedì 21 marzo 2023) (Adnkronos) – La Cina, la Russia e le Armi che Mosca usa nella guerra in Ucraina. Mentre il presidente cinese Xi Jinping è al Cremlino per incontrare il presidente russo Vladimir Putin, tornano sotto i riflettori i rapporti tra Mosca e Pechino in relazione al conflitto utilizzato 13 mesi fa. La Cina, che propone un proprio piano per risolvere la crisi, fornisce supporto bellico alla Russia? “Non ho nessuna prova che la Cina abbia fornito Armi alla Russia”. E neppure “ho evidenze che stia per farlo”, dice l’Alto Rappresentante dell’Ue per gli Affari Esteri Josep Borrell, in conferenza stampa a Bruxelles. La Russia sembra ‘affamata’ di Armi, a giudicare dalle news diffuse dal Moscow Times. E’ stata ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 21 marzo 2023) (Adnkronos) – La, lae leche Mosca usa nella guerra in. Mentre il presidente cinese Xi Jinping è al Cremlino per incontrare il presidente russo Vladimir Putin, tornano sotto i riflettori i rapporti tra Mosca e Pechino in relazione al conflitto utilizzato 13 mesi fa. La, che propone un proprio piano per risolvere la crisi, fornisce supporto bellico alla? “Non ho nessuna prova che laabbia fornitoalla”. E neppure “ho evidenze che stia per farlo”, dice l’Alto Rappresentante dell’Ue per gli Affari Esteri Josep Borrell, in conferenza stampa a Bruxelles. Lasembra ‘affamata’ di, a giudicare dalle news diffuse dal Moscow Times. E’ stata ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Putin visita #Mariupol e le aree occupate. ?? Sfida all’Occidente e a #Kiev da parte de… - putino : Piccolo thread relativo alle ultime notizie sul fallimento della Silicon Valley Bank e le sue conseguenze. Thread a… - durso_club : RT @pomeriggio5: Inizia una nuova settimana in compagnia di #Pomeriggio5! ?? Anche oggi tantissime notizie di cronaca e le ultime novità su… - SampieriFranco2 : Ultime notizie ... Alti livelli di sicurezza in New York!!! - Sentenza_Max : RT @patriziasen: Stasera a #lineanotte tutte le ultime notizie! #lineanotters pronti? Da New York già in campo @ClaudioPagliara -