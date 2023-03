Ricorso Juve, parla Ferrero: «Ci difenderemo con tutte le nostre forze» (Di martedì 21 marzo 2023) Ricorso Juve, parla il presidente del club bianconero Gianluca Ferrero: la sua risposta alle voci extra-campo di questi tempi Il presidente della Juventus Gianluca Ferrero conferma le proprie intenzioni al Club Giovanni e Umberto Agnelli. Ecco cosa ha detto sulle situazioni extra-campo. LE PAROLE – «La Juventus si difenderà con tutte le sue forze nelle sedi competenti, io ero e rimango un tifoso bianconero. Permane ciò che abbiamo detto nell’incontro con la squadra: la società farà la sua parte nelle aule di giustizia e loro, come stanno facendo, sono chiamati a rispondere sul campo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 marzo 2023)il presidente del club bianconero Gianluca: la sua risposta alle voci extra-campo di questi tempi Il presidente dellantus Gianlucaconferma le proprie intenzioni al Club Giovanni e Umberto Agnelli. Ecco cosa ha detto sulle situazioni extra-campo. LE PAROLE – «Lantus si difenderà conle suenelle sedi competenti, io ero e rimango un tifoso bianconero. Permane ciò che abbiamo detto nell’incontro con la squadra: la società farà la sua parte nelle aule di giustizia e loro, come stanno facendo, sono chiamati a rispondere sul campo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

