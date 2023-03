Putin-Xi, oltre 4 ore a colloquio: interesse per piano pace cinese (Di martedì 21 marzo 2023) Il presidente cinese, Xi Jinping, è arrivato oggi a Mosca per la sua prima visita in Russia in quattro anni. La sua missione fa del capo di Stato cinese il primo leader mondiale a incontrare Vladimir Putin da quando la Corte penale internazionale (Cpi) dell'Aja ha emesso un mandato di arresto nei confronti del presidente russo.I due hanno tenuto colloqui informali per 4 ore e mezza, hanno riferito i media statali russi. Stasera è prevista una cena, mentre i due leader si rivedranno domani per negoziati formali e la firma di una dichiarazione congiunta. Putin ha detto a Xi di avere accolto con favore la proposta di Pechino di porre fine alla "crisi acuta" in Ucraina e di aver visto il piano di pace cinese in 12 punti con rispetto. "Sapete che siamo sempre pronti a ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 21 marzo 2023) Il presidente, Xi Jinping, è arrivato oggi a Mosca per la sua prima visita in Russia in quattro anni. La sua missione fa del capo di Statoil primo leader mondiale a incontrare Vladimirda quando la Corte penale internazionale (Cpi) dell'Aja ha emesso un mandato di arresto nei confronti del presidente russo.I due hanno tenuto colloqui informali per 4 ore e mezza, hanno riferito i media statali russi. Stasera è prevista una cena, mentre i due leader si rivedranno domani per negoziati formali e la firma di una dichiarazione congiunta.ha detto a Xi di avere accolto con favore la proposta di Pechino di porre fine alla "crisi acuta" in Ucraina e di aver visto ildiin 12 punti con rispetto. "Sapete che siamo sempre pronti a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgLa7 : #GuerraUcraina: #Borrell: possibile #arresto #Putin in oltre 130 Paesi che hanno firmato il trattato internazional… - Geopoliticainfo : ????#Borrell: 'Le autorità russe stanno ignorando la decisione della Corte penale internazionale' di chiedere l'arres… - putino : La Corte Penale Internazionale dell'Aia ha emesso un mandato di arresto per Vladimir Putin per il crimine di deport… - ettoreavanzini : Incontro tra Xi Jinping e Putin al Cremlino.Chiedo agli espertoni: scusate, ma oltre ad averci detto più volte che… - CostiMaurizio : @spighissimo Onestamente non decide Putin quello che vuole o non vuole ai suoi confini e vedendo cosa è successo in… -