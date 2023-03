Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilmessaggeroit : Migranti, asse con Scholz: telefonata tra Meloni e il cancelliere. Fondi Ue ai Paesi africani - Teresa11737221 : @drewviola @ItaliaViva @Azione_it Intorno a tutto il globo terracqueo si sa che volete allearvi con questa destra.… - fisco24_info : Landini all'attacco del Governo, asse con Cisl e Uil: (Adnkronos) - Landini all’attacco del governo. Dal palco del… -

...molti anni per l'Europa il Mediterraneo visto da Bruxelles era soltanto un mare solcato da,... La cultura - ha proseguito - significa sviluppo per l'Italia e l'euromediterraneo, ma questo ...... Landini non ha risparmiato il governo, criticandolo su più fronti:, autonomia ... Una critica a 360 gradi su cui si è ricomposto anche l'tra Cgil Cisl e Uil che dal governo Draghi in poi ...Partendo dal nord è sotto dominio russo la Cirenaica, cioè la parte più ricca di petrolio della Libia e l'area da cui Wagner può controllare una parte del flusso deiverso l'Italia. ...

Migranti, asse con Scholz: telefonata tra Meloni e il cancelliere. Fondi Ue ai Paesi africani ilmessaggero.it

Una missione che se da un lato parte in salita data l’assenza all’ordine del giorno del tema migranti, dall’altra è stata già in parte avallata dalla presidente della Commissione europea Ursula von ...Landini all’attacco del governo. Dal palco del XIX congresso della Cgil l’atto di accusa all’esecutivo Meloni non lascia margini: migranti, autonomia differenziata, fisco, pensioni, reddito di ...