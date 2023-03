Campionato Primavera 1, 24ª giornata: risultati e classifica. Inter un solo passo (Di martedì 21 marzo 2023) L’Inter domenica ha pareggiato 2-2 contro la Roma, proseguendo il suo periodo di flessione nel Campionato Primavera 1 anche se sfidando un avversario di valore. Per la squadra di Chivu sono sei i punti di distacco dalla zona play-off. Fiorentina-Frosinone 0-1 Udinese-Sassuolo 1-1 Sampdoria-Juventus 4-1 Torino-Verona 1-1 Bologna-Napoli 0-1 Inter-Roma 2-2 Cesena-Atalanta 2-3 Empoli-Milan 2-1 Cagliari-Lecce 1-3 Campionato Primavera 1 – classifica Lecce 49 Frosinone 45 Roma 44 Fiorentina 42 Torino 42 Juventus 39 Sassuolo 39 Bologna 37 Empoli 36Inter 33 Sampdoria 31 Cagliari 28 Milan 27 Atalanta 27 Napoli 27 Verona 26 Udinese 16 Cesena 6 PROSSIMO TURNO VENTICINQUESIMA giornata Verona-Roma sabato 1 aprile ore ... Leggi su inter-news (Di martedì 21 marzo 2023) L’domenica ha pareggiato 2-2 contro la Roma, proseguendo il suo periodo di flessione nel1 anche se sfidando un avversario di valore. Per la squadra di Chivu sono sei i punti di distacco dalla zona play-off. Fiorentina-Frosinone 0-1 Udinese-Sassuolo 1-1 Sampdoria-Juventus 4-1 Torino-Verona 1-1 Bologna-Napoli 0-1-Roma 2-2 Cesena-Atalanta 2-3 Empoli-Milan 2-1 Cagliari-Lecce 1-31 –Lecce 49 Frosinone 45 Roma 44 Fiorentina 42 Torino 42 Juventus 39 Sassuolo 39 Bologna 37 Empoli 3633 Sampdoria 31 Cagliari 28 Milan 27 Atalanta 27 Napoli 27 Verona 26 Udinese 16 Cesena 6 PROSSIMO TURNO VENTICINQUESIMAVerona-Roma sabato 1 aprile ore ...

