Pagelle Barcellona-Real Madrid x-x | voti e tabellino Liga 2022 2023

Leggi su sportface

(Di lunedì 20 marzo 2023) Ilbatte 2-1 ilgrazie al gol di Kessie nel finale che mette in ghiaccio la. La squadra di Xavi vince in rimonta, dopo l’autogol di Araujo al 10?, pareggiando i conti al 45? con Sergi Roberto e chiudendo partita e campionato al 92? con la rete del centrocampista ivoriano ex Milan.anche fortunato con il var che annulla il gol del vantaggio madrileno all’83’ per un fuorigioco millimetrico di Asensio(4-3-3): Ter Stegen 6; Araujo 6, Kounde 6, Christensen 6,5, Balde 6,5; Sergi Roberto 6,5 (30? st Kessie 6,5), Busquets 6,5, De Jong 5,5; Raphinha 6,5, Lewandowski 7,5, Gavi 5,5 (45? st Ansu Fati s.v). Allenatore: Xavi 6.(4-3-3): Courtois 6,5; Carvajal 6, Militao 6, Rudiger 5,5, Nacho Fernandez ...