Udinese-Milan, Sottil espulso è una furia: "Vergognatevi tutti" (Di sabato 18 marzo 2023) Succede di tutto nel finale di primo tempo di Udinese-Milan, match valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Alla Dacia Arena arriva il gol del pareggio di Zlatan Ibrahimovic su calcio di rigore dopo che però la prima volta era stato fatto ripetere perché un giocatore dell'Udinese era entrato dentro l'area di rigore e poi ha spazzato la palla. L'allenatore Andrea Sottil, che aveva vissuto la stessa cosa a San Siro contro l'Inter per il rigore su Lukaku, non l'ha presa benissimo ed è stato espulso da Doveri. Uscendo dal campo né ha dette di tutti i colori a quarto ufficiale e assistente: "Vergognatevi tutti" e poi anche altre espressioni irripetibili. SportFace.

