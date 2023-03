Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gigipannone : RT @AndreaTiberio7: 1) Rigore che a parti inverse non sarebbe mai stato dato. 2) Ibra lo sbaglia e viene fatto ripetere. 3) Ibra segna e to… - cmdotcom : #Ibrahimovic l'immortale: segna contro l'Udinese e diventa il marcatore più anziano della storia della Serie A - Marco137620112 : RT @AndreaTiberio7: 1) Rigore che a parti inverse non sarebbe mai stato dato. 2) Ibra lo sbaglia e viene fatto ripetere. 3) Ibra segna e to… - sportli26181512 : Ibra segna il rigore al secondo tentativo: è un gol da record (e l'Udinese s'infuria): Ibra segna il rigore al seco… - ciaccia_giacomo : RT @Gazzetta_it: #Ibra segna il rigore al secondo tentativo: è un gol da record (e l'Udinese s'infuria) #UdineseMilan -

va una seconda volta sul dischetto e con una botta centrale stavolta. Esulta con trasporto abbracciato dai compagni, ma non si dimentica di dire qualche parolina a Silvestri che ..."Adesso però dobbiamo rimettere testa al campionato" l'ultima raccomandazione di Pioli prima di partire per Udine in vista della sfida di stasera cheil ritorno dida titolare dopo 14 mesi., le vuole giocar tutte e aiutare i compagni. Non ha ancora i 90' nelle gambe. Vedremo ... Anche quando nonci deve essere utile, anche se tutti si aspettano il gol'. MODULO - 'Tante ...

Moviola Udinese-Milan: Ibrahimovic segna su rigore al secondo ... Goal.com

Lo svedese ha segnato su rigore contro l’Udinese, ha tirato lui perché sia Giroud che Theo Hernandez non sono in campo. E così il rigorista del Milan è stato Ibra, anche se non è stato perfetto: prima ...L’allenatore dell’Udinese, espulso per proteste, lascia il campo furioso: «Questa è una barzelletta», sembrerebbe dire. A consolarlo ci pensa lo stesso Beto, che giusto un minuto più tardi va a ...