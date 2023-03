Highlights e gol Salernitana-Bologna 2-2 | Serie A 2022 2023 VIDEO

(Di sabato 18 marzo 2023) Ildei gol e deglidi, match valevole per la ventisettesima giornata del campionato di. All’Arechi di Salerno la partita si sblocca dopo sette minuti con Lorenzo Pirola che di testa sigla la rete dell’1-0. Dopo qualche minuto ci pensa Lewis Ferguson a ristabilire il pareggio. Poi tanto equilibrio. Nella ripresa, ancora sugli sviluppi di calcio d’angolo, Dia carica il destro e complice anche una deviazione batte Skorupski. Ma come nel primo tempo la gioia dei campani dura solamente pochi minuti: ancora su calcio d’angolo, stavolta è Lykogiannis a battere Ochoa e firma il definitivo 2-2. SportFace.

Il tabellino di Monza - Cremonese 1 - 1 ( GLI) 16' st Ciofani (C), 24' st Carlos Augusto (M) MONZA (3 - 4 - 2 - 1): Di Gregorio, Caldirola, Marì, Izzo (20'st Ranocchia), Ciurria, Pessina, ...Il video con glie idi Southampton - Tottenham 3 - 3, match valido per la Premier League 2022/2023. Partita pirotecnica quella tra i Saints e gli Spurs. Avanti gli ospiti con Kane, pareggio di casa ...GLIDEL MATCH Nella ripresa la Cremonese alza il livello di gioco e crea immediatamente ... Il Monza soffre le iniziative della squadra ospite, che al 62 trova ildel vantaggio grazie al ...

Highlights Sassuolo-Sampdoria Women: gol e azioni salienti della prima giornata della poule salvezza di Serie A Femminile 2022/23 – VIDEO La Sampdoria Women è caduta contro il Sassuolo in occasione ...La squadra di Bisoli ha messo in mostra l’ennesima prestazione convincente, senza subire gol e facendo del suo stadio una roccaforte invalicabile. Prosegue così la striscia negativa per la SPAL, con ...