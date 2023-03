Caro Porro | ti racconto il mio calvario elettrico | e questo sarebbe il progresso?

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 13 marzo 2023) Cronaca umoristica di un guasto. Nella scorsa settimana mi sono cimentato nella risoluzione di un guasto. Era di sera e mia moglie stava preparando la cena all’improvviso si è staccata la corrente elettrica e siamo rimasti al buio. In queste situazioni more solito le torce elettriche risultavano scariche per cui obtorto collo siamo ricorsi agli antichi sistemi delle bugie con le antiche candele ed abbiamo avuto un poco di luce. Ho verificato il salvavita che era inserito, sono sceso per verificare il contatore ma era inserito. Fatto, telefono per segnalare il guasto visto che avevo constatato che nel condominio gli altri utenti avevano regolarmente la corrente. Rintraccio il numero telefonico del centro di assistenza dove si afferma che è attivo per 24 ore, mi risponde una voce robotizzata che subito mi ...