Ciclismo su pista | i quartetti degli inseguimenti volano in finale per l’oro! Matteo Bianchi accede in finale nel km maschile

Leggi su oasport

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Prima parte di giornata gloriosa per l’Italia agli Europei disuin corso di svolgimento a Grenchen, in Svizzera. I due(quelloe quello femminile) vincono infatti le loro semifinali e strappano così i pass per gli ultimi atti di questa sera (alle ore 20:34 quello femminile e alle 20:49 quello). Il quartetto femminile campione del mondo in carica regala altre emozioni. Letizia Paternoster, Elisa Balsamo, Martina Fidanza e Vittoria Guazzini fermano il tempo sul 4:13.191 e fanno circa otto decimi meglio delle transalpine Berteau, Borras, Copponi e Fortin, conquistando dunque l’accesso allaper l’oro. Nell’ultimo atto sarà dunque sfida contro le britanniche Archibald, ...