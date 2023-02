Orario di Chiusura dei Mercati in Inghilterra | Spagna | Francia e Altri Paesi

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 3 febbraio 2023) La Svizzera sarà l’ultima a tenere le difese alte, la Mls americana sarà l’ultima a cedere il 24 aprile Il calciomercato sta per concludersi, ma non in tutto il mondo. Scopriamo le date di scadenza di alcuni dei principali campionati. EUROPA — La Germania ha già alzato le saracinesche alle 18, mentre, Olanda e Scozia hanno fissato l’dia mezzanotte. In Portogallo la scadenza è fissata per il 2 febbraio, in Turchia per l’8 e in Svizzera per il 15. RESTO DEL MONDO — La finestra di trasferimento si apre più tardi in Argentina, dove le trattative termineranno venerdì 17 febbraio, e in Brasile, dove si chiuderà lunedì 3 aprile. Negli Stati Uniti, invece, i giocatori potranno cambiare squadra fino a lunedì 24 aprile. È una corsa contro il tempo per i club di ...